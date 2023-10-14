انت الان تتابع بحضور أكثر من 100 مدرب.. "كاسترو" يعقد محاضرة فنية ضمن برنامج التعليم المستمر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 14 أكتوبر 2023, 7:21 مساءً

أقامت اللجنة الفنية بالاتحاد السعودي، اليوم السبت، محاضرة فنية ضمن برنامج التعليم المستمر، قدمها المدير الفني لفريق النصر، البرتغالي لويس كاسترو في مقر نادي النصر، بحضور عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي رئيس اللجنة الفنية تركي السلطان ومدير التعليم بالاتحاد الدكتور يحيى الشريف وبحضور أكثر من 100 مدرب. وتطرق المدرب خلال المحاضرة إلى الحديث عن عددٍ من الموضوعات المتعلقة بالتدريب من بينها آلية تطبيق الأفكار خلال المباريات وضرورة التدريب عليها قبل المباريات، بالإضافة إلى طرق توزيع العمل والأحمال التدريبية بين المباريات، كما قدم العديد من النصائح لمدربي الفئات السنية. ويعد برنامج التعليم المستمر أحد برامج اللجنة الفنية ويهدف إلى منح المدربين الوطنيين المزيد من الخبرات عن طريق الاحتكاك مع أفضل المدربين والمحاضرين ذوي الخبرات والتجارب المميزة في كرة القدم المحلية والعالمية. وقدم عضو مجلس الإدارة رئيس اللجنة الفنية تركي السلطان شكره للمدرب لويس كاسترو على وجوده وتقديمه للمعلومات القيمة، كما شكر السلطان إدارة ومنسوبي نادي النصر على استضافة المحاضرة، متمنيًا للمدربين الحاضرين كل التوفيق.

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