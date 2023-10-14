انت الان تتابع "باجنيد" عميدًا لكلية الاتصال والإعلام بجامعة "المؤسس" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - أصدرت رئيس جامعة الملك عبدالعزيز المكلفة، الدكتورة هناء بنت عبدالله النعيم، قرارًا بتعيين الدكتور أيمن بن ناجي سالم باجنيد عميدًا لكلية الاتصال والإعلام بالجامعة.

وعبَّر "باجنيد" عن خالص شكره وتقديره على هذه الثقة، مشيرًا إلى أنها ستكون حافزًا له لتقديم المزيد من العطاء في سبيل رفعة ورُقي التعليم بالجامعة، بما يتوافق مع رؤيتها ورسالتها العلمية.

كانت هذه تفاصيل خبر "باجنيد" عميدًا لكلية الاتصال والإعلام بجامعة "المؤسس" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.