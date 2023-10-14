انت الان تتابع لقاء مغلق أمام وسائل الإعلام والجماهير.. الاتحاد يواجه الوحدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 14 أكتوبر 2023, 8:00 مساءً

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد مساء غدٍ الأحد لقاءً وديًا أمام نظيره الوحدة، وسوف يكون مغلقًا أمام وسائل الإعلام والجماهير. ميدانيًا، واصل الأصفر الجداوي، اليوم السبت تحضيراته، خلال فترة التوقف الدولي، استعدادًا للمرحلة المقبلة من منافسات الموسم الرياضي. وتركز المران الذي قاده المدرب البرتغالي "سانتو" على الجوانب الفنية، فرض خلالها المدير الفني عددًا من الجمل التكتيكية والفنية. من جانب آخر وجد اللاعب حسن كادش في العيادة الطبية لإجراء جلسات علاجية على موضع إصابته في العضلة الضامة، التي تعرض لها أثناء وجوده في معسكر المنتخب السعـودي، تحت إشراف الجهاز الطبي.

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