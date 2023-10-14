رحلة تشويقية تأخذ زائر إكسبو الدوحة إلى واقع قيادة المملكة للحقبة الخضراء

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وعبر خط زمني يرتكز على المحاور الأربعة للحدث، بداية باستعراض تنوع تضاريس المملكة الساحرة من أودية وجبال وواحات، ثم استعراض المبادرات الحالية وواقع المملكة اليوم، بجانب خطة المملكة ورؤيتها الكبرى في منطقة ازدهارنا الذي يستعرض أبرز مبادرات ومشاريع رؤية المملكة 2030 كمبادرة السعودية الخضراء، والمشاريع المبتكرة التي يرتكز جزء كبير منها على الاستدامة وتحقيق الأهداف البيئية محليًا وعالميًا لتؤكد قيادة المملكة للحقبة الخضراء.
ويقدم جناح المملكة، عروضًا مرئية مستخدمًا أحدث تقنيات الشاشات التفاعلية، والحائط البياني، وأعمدة الهولوقرام، والكرات التفاعلية، ليعكس جهود المملكة في إطلاق مشاريع تحلية المياه المالحة، وبرنامج استمطار السحب، واستخدام المياه المعالجة في الزراعة، إضافة إلى أبرز الإنجازات المساهمة في الأمن الغذائي والوفرة، ومحمية نيوم، ومشاريع ومبادرات المملكة في مدينة الرياض، ويخصص جزءاً لمشروع حديقة الملك سلمان الأكبر في المنطقة، كما يستعرض مبادرات وجهود حماية الحيوانات من الانقراض، بجانب تأثير طائرات الدرونز على البيئة، وكيفية معالجة العواصف الرملية وتقليل الانبعاثات الكربونية، إضافة إلى عرض عن المحميات الملكية، ومشروع البحر الأحمر الذي يستخدم الطاقة المتجددة بشكل كامل، والتعريف ببرنامج «ريف السعودية».
رحلة الزوار في المعرض:
- تبدأ باستكشاف المناظر الطبيعية المتنوعة التي تتمتع بها المملكة في منطقة «طبيعتنا».
- رحلة استعراضية ليتعرفوا على حاضر السعودية الطموح في منطقة «مبادرتنا».
- في منطقة «ازدهارنا» يرتبط الزوار برؤية 2030 ودورها في تشكيل المستقبل عبر تشجيع الازدهار البيئي وتنمية الغطاء النباتي باستعراض أبرز برامجها ومبادراتها ومشاريعها.
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