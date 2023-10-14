رحلة تشويقية تأخذ زائر إكسبو الدوحة إلى واقع قيادة المملكة للحقبة الخضراء

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - في رحلة تشويقية يأخذ جناح المملكة بمعرض إكسبو الدوحة 2023 للبستنة، زواره إلى واقع تقديم تجاربه الرقمية المبتكرة بأقسامه المتنوعة التي تستعرض مشاريع الاستدامة الزراعية والبيئية، وأفضل الممارسات والابتكارات في مجال البستنة، إلى جانب جهود المملكة الهادفة لبناء المستقبل الأخضر، لتتحول رؤية المملكة 2030 إلى واقع ملموس من خلال مشاريع ومبادرات ضخمة تصنع الأثر والمستقبل.

وعبر خط زمني يرتكز على المحاور الأربعة للحدث، بداية باستعراض تنوع تضاريس المملكة الساحرة من أودية وجبال وواحات، ثم استعراض المبادرات الحالية وواقع المملكة اليوم، بجانب خطة المملكة ورؤيتها الكبرى في منطقة ازدهارنا الذي يستعرض أبرز مبادرات ومشاريع رؤية المملكة 2030 كمبادرة السعودية الخضراء، والمشاريع المبتكرة التي يرتكز جزء كبير منها على الاستدامة وتحقيق الأهداف البيئية محليًا وعالميًا لتؤكد قيادة المملكة للحقبة الخضراء.

ويقدم جناح المملكة، عروضًا مرئية مستخدمًا أحدث تقنيات الشاشات التفاعلية، والحائط البياني، وأعمدة الهولوقرام، والكرات التفاعلية، ليعكس جهود المملكة في إطلاق مشاريع تحلية المياه المالحة، وبرنامج استمطار السحب، واستخدام المياه المعالجة في الزراعة، إضافة إلى أبرز الإنجازات المساهمة في الأمن الغذائي والوفرة، ومحمية نيوم، ومشاريع ومبادرات المملكة في مدينة الرياض، ويخصص جزءاً لمشروع حديقة الملك سلمان الأكبر في المنطقة، كما يستعرض مبادرات وجهود حماية الحيوانات من الانقراض، بجانب تأثير طائرات الدرونز على البيئة، وكيفية معالجة العواصف الرملية وتقليل الانبعاثات الكربونية، إضافة إلى عرض عن المحميات الملكية، ومشروع البحر الأحمر الذي يستخدم الطاقة المتجددة بشكل كامل، والتعريف ببرنامج «ريف السعودية».

رحلة الزوار في المعرض: