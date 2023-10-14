شكرا لقرائتكم خبر القيادة تعزي أمير الكويت في وفاة خليفة الصباح ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - عزى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، أمير دولة الكويت الشيخ نواف الصباح، في وفاة الشيخ خليفة جاسم الصباح.وقال الملك سلمان في برقية العزاء «علمنا بنبأ وفاة الشيخ خليفة جاسم محمد العلي المالك الصباح ـ رحمه الله ـ وإننا إذ نبعث لسموكم ولأسرة الفقيد بالغ التعازي، وصادق المواساة، لنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنا لله وإنا إليه راجعون».

من جهته عزى ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، أمير الكويت

في وفاة الشيخ خليفة جاسم الصباح، رحمه الله.

كما عزى الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد الكويتي الشيخ مشعل الصباح في وفاة الشيخ وقال ولي العهد في برقيتي العزاء «تلقينا نبأ وفاة الشيخ خليفة جاسم محمد العلي المالك الصباح ـ رحمه الله ـ ونبعث لسموكم ولأسرة الفقيد أحر التعازي، وأصدق المواساة، سائلين المولى العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنه سميع مجيب.

من جهة أخرى أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، أمرا ملكيا بترقية وتعيين 69 قاضيا بديوان المظالم.

وأوضح رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الدكتور خالد اليوسف أن الأمر الملكي الكريم تضمن ترقية قاض إلى درجة (قاضي استئناف)، وعدد ستة قضاة إلى درجة (رئيس محكمة/ب)، وخمسة قضاة إلى درجة (وكيل محكمة/أ)، وتسعة قضاة إلى درجة (وكيل محكمة/ب)، وعشرة قضاة إلى درجة (قاضي/ أ)، وتسعة قضاة إلى درجة (قاضي/ب)، إضافة إلى ترقية تسعة قضاة إلى درجة (قاضي/ج)، وتعيين ثلاثة عشر قاضيا على درجة (قاضي/ب)، وسبعة إلى درجة (ملازم قضائي).وأكد أن هذا الأمر الملكي الكريم يؤكد حرص القيادة الرشيدة على كل ما من شأنه دعم مرفق القضاء الإداري بالكفاءات القضائية؛ لتطوير أدائه وسير العمل به، ويحقق -بإذن الله- الجودة والكفاءة في جميع أعماله.

وقال اليوسف إن ذلك يتأتى بفضل من الله ثم بتوجيه واهتمام من قِبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء وما يوليانه من عناية بمرفق القضاء الإداري وديوان المظالم؛ سعيا لصيانة الحقوق ورد المظالم.