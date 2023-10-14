معارض متنقلة للتوعية بأضرار المخدرات في المناطق

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وتأتي مشاركة الأمن العام لتوعية المواطنين والمقيمين بجهود وزارة الداخلية وقطاعاتها الأمنية في حملة وطن بلا مخالف والحملة الأمنية لمكافحة المخدرات، وإبراز دور الأمن العام في منع الجريمة بكافة أنواعها، وحماية الأرواح والممتلكات.
وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود أو أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام 911 في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و 999 و 994 في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات 995 ، وعبر البريد الالكتروني 995gdnc.gov.sa، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.
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