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معارض متنقلة للتوعية بأضرار المخدرات في المناطق

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- بواسطة أيمن الوشواش - يشارك الأمن العام ضمن معرض وزارة الداخلية المتنقل في مناطق المملكة للتوعية بأضرار المخدرات ومخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، الذي يستمر حتى يوم الأحد (15 أكتوبر 2023) في مجمع العرب مول بمحافظة جدة.

وتأتي مشاركة الأمن العام لتوعية المواطنين والمقيمين بجهود وزارة الداخلية وقطاعاتها الأمنية في حملة وطن بلا مخالف والحملة الأمنية لمكافحة المخدرات، وإبراز دور الأمن العام في منع الجريمة بكافة أنواعها، وحماية الأرواح والممتلكات.

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود أو أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام 911 في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و 999 و 994 في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات 995 ، وعبر البريد الالكتروني 995gdnc.gov.sa، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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