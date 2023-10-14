شكرا لقرائتكم خبر معارض متنقلة للتوعية بأضرار المخدرات في المناطق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يشارك الأمن العام ضمن معرض وزارة الداخلية المتنقل في مناطق المملكة للتوعية بأضرار المخدرات ومخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، الذي يستمر حتى يوم الأحد (15 أكتوبر 2023) في مجمع العرب مول بمحافظة جدة.

وتأتي مشاركة الأمن العام لتوعية المواطنين والمقيمين بجهود وزارة الداخلية وقطاعاتها الأمنية في حملة وطن بلا مخالف والحملة الأمنية لمكافحة المخدرات، وإبراز دور الأمن العام في منع الجريمة بكافة أنواعها، وحماية الأرواح والممتلكات.

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود أو أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام 911 في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و 999 و 994 في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات 995 ، وعبر البريد الالكتروني 995gdnc.gov.sa، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.