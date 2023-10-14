شكرا لقرائتكم خبر بدء القبول للدبلومات بتقني تبوك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأوضحت الإدارة أن التسجيل يبدأ من اعتبارا من اليوم وحتى الخميس الموافق 3 / 4/ 1445هـ لبرامج الدبلوم بالكليات التقنية للبنين والبنات للفترتين الصباحية والمسائية ودبلوم المعاهد الصناعية الثانوية.
وأوضح مدير عام التدريب التقني والمهني بالمنطقة المهندس علي البلوي أنه جرى استحداث تخصص «إدارة الخدمات اللوجستية» في الكلية التقنية بأملج، وتخصص «القوى الكهربائية» في الكلية التقنية بالوجه، وذلك ضمن الجهود التي تبذلها المؤسسة لدعم برامج تطوير وتأهيل الكوادر الوطنية وتعزيز الإمكانات البشرية وتوسيع نطاق منشآتها التدريبية، لمواكبة احتياجات سوق العمل وضمان الاتساق مع الإطار الوطني للمؤهلات.
ودعا الراغبين في التقدم إلى ضرورة الاطلاع على شروط القبول والتسجيل على البوابة الالكترونية.
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