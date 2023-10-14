شكرا لقرائتكم خبر تقنيات مبتكرة لعلاج التهاب المفاصل والحد من مضاعفاته ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - شهدت محافظة جدة عقد لقاء علمي بمناسبة اليوم العالمي لالتهاب المفاصل، بمشاركة خبراء ومختصين في أمراض الروماتزم والعلاج الطبيعي، والذي كشف عن التقنيات المبتكرة والجديدة والأساليب الشاملة في علاج التهاب المفاصل، ومرض التهاب الفقرات اللاصق، وآخر الدراسات في علاقة العلاج الطبيعي والتهاب المفاصل والتعريف بالإجراءات اللازمة للحد من مضاعفاته السلبية.

وتطرق رئيس مركز التخصصات الطبي بجدة والمركز البريطاني للطب الشمولي بلندن الدكتور ضياء الحاج حسين؛ خلال اللقاء لالتهاب المفاصل كونها سببا مهما للإعاقة لدى كبار السن على مستوى العالم؛ معتبرا هشاشة العظام (OA) من الأنواع الشائعة لالتهاب المفاصل الذي يعتبر النساء أكثر عرضة للإصابة به من الرجال؛ حيث يختلف علاج مرض التهاب المفاصل حسب شدة الحالة ونوعها.

وأشار إلى الاستفادة من منصات التواصل الاجتماعي للتعريف بهذا المرض ونشر الوعي والثقافة الطبية لأفراد المجتمع والتعليم الطبي عن الأمراض الروماتيزمية، مع تأكيد أهمية العلاج المبكر والاستمرار في العلاج للتقليل من حدوث المضاعفات والإعاقة، موصيا بالذهاب إلى الطبيب المختص وعرض الحالة والالتزام بالأدوية والعلاجات والالتزام بمنهج صحي في الحياة وترك التدخين وعمل الرياضة وأخذ وجبة متكاملة.

بدوره أكد المدير التنفيذي للمركز البريطاني للطب الشمولي أحمد بن سامي الحفني ضرورة صقل قدرات الإداريين في مراكز العلاج الطبيعي، والمراكز التأهيلية.. وضرورة استقطاب الكادر البشري المؤهل للتعامل مع مرضى التهاب المفاصل، إلى جانب إخضاع الكادر البشري لدورات ترتقي بخدمات الإدارة الطبية وتعاملها مع مستفيدي هذه المراكز بما يحفظ لهم حقوقهم.