شكرا لقرائتكم خبر مبتعث سعودي ينال جائزة كينيث إم هابر للمنجزات الأكاديمية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حصل المبتعث من جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز زيد العجلان، مرشح الدكتوراه في الهندسة المدنية والبيئية بجامعة كيس ويسترن ريزيرف بالولايات المتحدة الأمريكية، على جائزة «جائزة كينيث إم هابر» لعام 2022 - 2023 التي تمنح للطلاب الذين يحققون إنجازات متميزة في كل من الأوساط الأكاديمية والبحثية.

وحصل العجلان على «جائزة روي هارلي» في العام الدراسي السابق 2021 - 2022، التي تخص طلاب الدراسات العليا الواعدين والمتميزين، إضافة إلى مشاركته في تدريس بعض المحاضرات المعملية في الجامعة في مرحلة البكالوريوس، ورئاسته منظمة الدراسات العليا التي تخدم طلابها في كلية الهندسة المدنية من 2022 حتى الآن.

وسبق للمبتعث العجلان تسجيل مشاركات بحثية عدة في مجلات علمية ومؤتمرات، كما أن جزءا من رسالته في مرحلة الدكتوراه مدعوم من قسمه لتميز بحثه، إذ ركزت على الاستدامة البيئية التي من خلالها يتم تطوير خصائص وتقوية التربة باستخدام دمج بين البكتيريا والفطريات النافعة، والجانب الآخر استخدام الاستشعار عن بعد عن طريق الأقمار الصناعية لتتبع أماكن تآكل التربة.

بدوره أعرب العجلان عن شكره للقيادة الرشيدة على ما يجده الطلبة ضمن برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي من دعم وتشجيع، لافتا إلى دور الملحقية الثقافية السعودية في أمريكا في متابعة وتذليل الصعوبات.