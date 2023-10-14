شكرا لقرائتكم خبر الكلاسيكيات والعروض الحديثة في مهرجان الغناء بالفصحى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أطلقت وزارة الثقافة أمس الأول النسخة الثالثة من مهرجان الغناء بالفصحى، وذلك على مسرح الفنان الراحل أبوبكر سالم بالرياض.

ويقدم المهرجان 4 ليال غنائية باللغة العربية الفصحى، تتضمن وصلات غنائية لعدد من المغنين من المملكة والعالم العربي بمجموعة من الأغاني الطربية والوطنية وقصائد الفصحى المغناة، إلى جانب مشاركة عدد من الفنانين الصاعدين.

كذلك تجمع الحفلات الغنائية بين الكلاسيكيات والعروض الحديثة، عبر إلقاء قصائد أعظم الشعراء الذين شهدهم التراث العربي، في فعالية ثقافية ترفيهية تساعد على تعزيز اللغة العربية الفصحى، والاحتفاء بها وتقديمها في مهرجان إبداعي.