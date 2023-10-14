الكلاسيكيات والعروض الحديثة  في مهرجان الغناء بالفصحى

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ويقدم المهرجان 4 ليال غنائية باللغة العربية الفصحى، تتضمن وصلات غنائية لعدد من المغنين من المملكة والعالم العربي بمجموعة من الأغاني الطربية والوطنية وقصائد الفصحى المغناة، إلى جانب مشاركة عدد من الفنانين الصاعدين.
كذلك تجمع الحفلات الغنائية بين الكلاسيكيات والعروض الحديثة، عبر إلقاء قصائد أعظم الشعراء الذين شهدهم التراث العربي، في فعالية ثقافية ترفيهية تساعد على تعزيز اللغة العربية الفصحى، والاحتفاء بها وتقديمها في مهرجان إبداعي.
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