شكرا لقرائتكم خبر أمانة الشرقية تنهي استعداداتها لاستقبال موسم الأمطار ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - استكملت أمانة المنطقة الشرقية خطتها لاستقبال موسم الأمطار لهذا العام 2023م بمحافظة النعيرية، بتجهيز الفرق الميدانية وفرق الطوارئ من الكوادر البشرية المؤهلة للتعامل مع حالات الطوارئ والمعدات والآليات، وأنهت أعمال رصد المواقع المتوقعة لتجمعات مياه الأمطار بمداخل المحافظة والشوارع الرئيسة والداخلية للأحياء السكنية.

وأوضحت الأمانة أن الخطة اشتملت على توزيع فرق الطوارئ والآليات والمعدات للتعامل مع تداعيات هطول الأمطار الغزيرة على المحافظة، واستعداد أكثر من 90 فردا على مدار الساعة بدعم من 50 معدة وآلية.

وأضافت أنه جرى التنسيق مع الإدارات ذات العلاقة بالمحافظة والمقاولين التابعين لبلدية المحافظة لتشكيل فرق مساندة للعمل على مدار الساعة في أعمال تصريف مياه الأمطار وتكثيف أعمال نظافة شبكات وقنوات التصريف، بما في ذلك غرف التفتيش وخطوط الشبكة واختبار كفاءة سريان المياه بها، داعية الجميع إلى التعاون مع البلدية بالإبلاغ عن ملاحظاتهم على الرقم الموحد 940.