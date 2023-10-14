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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - فيما تتضمن حملة للكشف على عيون المسنين في الأربطة، تواصل جمعية إبصار الخيرية لتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية رسالتها تجاه تأهيل وتمكين ذوي الإعاقة البصرية؛ مكرسة جهودها في الاحتفاء باليوم العالمي للإبصار، واليوم العالمي للعصا البيضاء بهدف توعية المجتمع بأهمية البصر، وتقديم خدمات للبصر بجودة أعلى.

وبمناسبة اليوم العالمي للإبصار، واليوم العالمي للعصا البيضاء، أكدت المدير التنفيذي لجمعية إبصار الخيرية لتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية أمل الحنيطي أن فعالياتها تتضمن مشاركة الجمعية مع اللجنة الوطنية لمكافحة العمى (لمع) ومؤسسة عبدالعزيز بن أحمد بن عبدالعزيز الإنسانية في العديد من الفعاليات التي تقام تحت شعار «حب عيونك في العمل».

وأضافت «إن الجمعية أبرمت اتفاقية العمل المشترك مع الاتحاد السعودي للإعاقات البصرية؛ بهدف تطوير الكفاءات الوطنية في قطاع الرياضة من ذوي الإعاقة البصرية، واستقطاب اللاعبين واللاعبات من مستفيدي الجمعية للانضمام للأندية الخاصة لذوي الإعاقة، وتطوير لاعبي فريق إبصار والمشاركة في المنافسات الرياضية، وتنفيذ حملة إبصار للعمرة، وإطلاق مبادرة «تكات لأطباء العيون عبر الكشف بعيادة إبصار على الأطفال من دور الرعاية النهارية والأيتام، وحملة صحة العين التي تنفذ بالمولات، وحملة الكشف على عيون المسنين في الأربطة».

إحصائيات منظمة الصحة: