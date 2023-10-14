حملة للكشف على عيون المسنين في الأربطة

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وبمناسبة اليوم العالمي للإبصار، واليوم العالمي للعصا البيضاء، أكدت المدير التنفيذي لجمعية إبصار الخيرية لتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية أمل الحنيطي أن فعالياتها تتضمن مشاركة الجمعية مع اللجنة الوطنية لمكافحة العمى (لمع) ومؤسسة عبدالعزيز بن أحمد بن عبدالعزيز الإنسانية في العديد من الفعاليات التي تقام تحت شعار «حب عيونك في العمل».
وأضافت «إن الجمعية أبرمت اتفاقية العمل المشترك مع الاتحاد السعودي للإعاقات البصرية؛ بهدف تطوير الكفاءات الوطنية في قطاع الرياضة من ذوي الإعاقة البصرية، واستقطاب اللاعبين واللاعبات من مستفيدي الجمعية للانضمام للأندية الخاصة لذوي الإعاقة، وتطوير لاعبي فريق إبصار والمشاركة في المنافسات الرياضية، وتنفيذ حملة إبصار للعمرة، وإطلاق مبادرة «تكات لأطباء العيون عبر الكشف بعيادة إبصار على الأطفال من دور الرعاية النهارية والأيتام، وحملة صحة العين التي تنفذ بالمولات، وحملة الكشف على عيون المسنين في الأربطة».
إحصائيات منظمة الصحة:
- 2.2 مليار شخص يعانون من ضعف البصر.
- مليار مصاب بضعف بصر كان يمكن الوقاية منه.
- أهم سببين: الأخطاء الانكسارية وإعتام عدسة العين.
- 36 % يعانون ضعف البصر من مسافة بعيدة بسبب خطأ انكساري.
- 17 %يعانون من ضعف البصر بسبب إعتام عدسة العين.
- ضعف البصر يخلف أعباء تقدر بنحو 411 مليار دولار.
- معظم المصابين بضعف الرؤية والعمى تزيد أعمارهم على 50.
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