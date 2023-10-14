تجارب جديدة وسط الطبيعة بمهرجان العلا للاستجمام والاسترخاء

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ويقدم المهرجان مجموعة جديدة من الفعاليات والأنشطة التي ستقام في البيئة الطبيعية للعلا، تشمل تجربة الزراعة البيئية وتجربة إحياء الطبيعة وتجربة إحياء التراث، إضافة إلى عدد من الأنشطة الأخرى المتاحة مثل جولة المشي الصامتة التي تمّ تصميمها لإيجاد تواصل فعال بين المشاركين والطبيعة.
وقال نائب الرئيس لقطاع إدارة الوجهات السياحية والتسويق في الهيئة الملكية لمحافظة العلا رامي المعلم: يسعدنا تقديم إضافات جديدة لنسخة هذا العام من المهرجان، حيث تعد الطبيعة المصدر الأساسي للراحة والاستجمام، إضافة إلى مجموعة متنوعة من ورش العمل والأنشطة الحيوية التي تنعش العقل والجسد والروح، إلى جانب فرصة التفاعل مع عشاق الصحة وممارسي اليوغا وخبراء التأمل خلال فعاليات «فايف سِنسِس سانكشواري»، وتجربة جلسات اليوغا وغرف الملح العلاجية.
وبين أنه من خلال التجربة تتوفر إمكانية التواصل مع المزارعين المحليين والتعرف على الحيوانات التي يقومون بتربيتها، الأمر الذي يسهم في تعزيز فهم أعمق لهذا النظام البيئي، مشيرا إلى أن هذا النشاط مجاني للحضور، بشرط توفر الحجز عن طريق الموقع.
كيف يقدم المهرجان تجربة إحياء التراث؟
- المشاركة في فن بناء المنازل من الطوب اللبن.
- الاطلاع على الأساليب التقليدية لبناء المنازل في المنطقة.
- مشروع إبداعي يعمل على معالجة وإعادة تدوير سعف النخيل.
- تجربة عملية للمهتمين لمعرفة المزيد عن تراث وتاريخ العلا.
- تعزيز أهمية الرؤية الجماعية نحو الاستدامة ورفع الوعي البيئي.
- ترسيخ الارتباط بالطبيعة عبر تجربة تجمع بين الإبداع والتعليم.
- إضفاء الحيوية على منحوتة متميزة تشكل مثالا لكيفية قيام كل فرد من المجتمع بدوره لتتكامل أدوار الجميع وتتعاون في إحداث تأثير جماعي.
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