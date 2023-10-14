شكرا لقرائتكم خبر تجارب جديدة وسط الطبيعة بمهرجان العلا للاستجمام والاسترخاء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تفاصيل جديدة عن الفعاليات المتنوعة للتواصل مع الطبيعة الخلابة في مدينة العلا كشفت عنها لحظات العلا خلال النسخة الثالثة من مهرجان العلا للاستجمام والاسترخاء 2023، المقام في الفترة من 19 أكتوبر إلى 4 نوفمبر المقبل.

ويقدم المهرجان مجموعة جديدة من الفعاليات والأنشطة التي ستقام في البيئة الطبيعية للعلا، تشمل تجربة الزراعة البيئية وتجربة إحياء الطبيعة وتجربة إحياء التراث، إضافة إلى عدد من الأنشطة الأخرى المتاحة مثل جولة المشي الصامتة التي تمّ تصميمها لإيجاد تواصل فعال بين المشاركين والطبيعة.

وقال نائب الرئيس لقطاع إدارة الوجهات السياحية والتسويق في الهيئة الملكية لمحافظة العلا رامي المعلم: يسعدنا تقديم إضافات جديدة لنسخة هذا العام من المهرجان، حيث تعد الطبيعة المصدر الأساسي للراحة والاستجمام، إضافة إلى مجموعة متنوعة من ورش العمل والأنشطة الحيوية التي تنعش العقل والجسد والروح، إلى جانب فرصة التفاعل مع عشاق الصحة وممارسي اليوغا وخبراء التأمل خلال فعاليات «فايف سِنسِس سانكشواري»، وتجربة جلسات اليوغا وغرف الملح العلاجية.

وبين أنه من خلال التجربة تتوفر إمكانية التواصل مع المزارعين المحليين والتعرف على الحيوانات التي يقومون بتربيتها، الأمر الذي يسهم في تعزيز فهم أعمق لهذا النظام البيئي، مشيرا إلى أن هذا النشاط مجاني للحضور، بشرط توفر الحجز عن طريق الموقع.

كيف يقدم المهرجان تجربة إحياء التراث؟