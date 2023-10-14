شكرا لقرائتكم خبر مختصون يناقشون فلسفة المتاحف في التراث والثقافة العربية والإسلامية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نظمت هيئة المتاحف لقاء مفتوحا بعنوان «فلسفة المتاحف في التراث والثقافة العربية والإسلامية»، في مقر المتحف الوطني بالرياض؛ بهدف استعراض مفهوم المتحف في الحضارة العربية والإسلامية، ومناقشة كيفية صنع التجارب المتحفية المعاصرة، بمشاركة مدير مختبر عرقه للفنون الإبداعية الدكتور عبدالقادر دماني، وعميدة كلية التصاميم والفنون بجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن الدكتورة مها خياط، وبحضور مجموعة من الأساتذة الجامعيين والمختصين والمهتمين في مجال المتاحف.

وتناول اللقاء الذي أدارته الدكتورة علياء الفدا مفهوم المتحف من منظور الحضارة العربية والإسلامية.

وأشار دماني إلى أن المؤسسة المتحفية منذ نشأتها في القرن الـ19 كان لها انعكاس على الحضارة العربية والإسلامية، بانتشار المعلقات التي تعد من أقدم أنواع الفنون الجدارية، وقال «المتحف مفهوم عابر للحضارات، إذ إنه مشروع اجتماعي إنساني، وكل المجتمعات بحاجة إليه، فالمتحف يجسد الذاكرة والخيال، ويختزن ذاكرة الشعوب، كما يطلق العنان لمخيلتهم، ويتيح لهم فرصة اكتشاف عوالم جديدة».

بدورها تحدّثت خياط عن تاريخ الفنون في الحضارة العربية والإسلامية، مشيرة إلى تأصل الفن فيها منذ القدم، وخير شاهد على ذلك فن الخط العربي حتى أصبح جزءا لا يتجزأ من الهوية والثقافة العربية والإسلامية، وتطرقت إلى استحداث المملكة مناهج تعليمية مرتبطة بالمتاحف، وذلك لإثراء القطاع والنهوض به.

ونوه المشاركون لجهود وزارة الثقافة وهيئة المتاحف في تطوير قطاع المتاحف، واستحداث متاحف بأفضل المعايير الدولية.

من محاور اللقاء: