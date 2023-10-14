مختصون يناقشون فلسفة المتاحف في التراث والثقافة العربية والإسلامية

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وتناول اللقاء الذي أدارته الدكتورة علياء الفدا مفهوم المتحف من منظور الحضارة العربية والإسلامية.
وأشار دماني إلى أن المؤسسة المتحفية منذ نشأتها في القرن الـ19 كان لها انعكاس على الحضارة العربية والإسلامية، بانتشار المعلقات التي تعد من أقدم أنواع الفنون الجدارية، وقال «المتحف مفهوم عابر للحضارات، إذ إنه مشروع اجتماعي إنساني، وكل المجتمعات بحاجة إليه، فالمتحف يجسد الذاكرة والخيال، ويختزن ذاكرة الشعوب، كما يطلق العنان لمخيلتهم، ويتيح لهم فرصة اكتشاف عوالم جديدة».
بدورها تحدّثت خياط عن تاريخ الفنون في الحضارة العربية والإسلامية، مشيرة إلى تأصل الفن فيها منذ القدم، وخير شاهد على ذلك فن الخط العربي حتى أصبح جزءا لا يتجزأ من الهوية والثقافة العربية والإسلامية، وتطرقت إلى استحداث المملكة مناهج تعليمية مرتبطة بالمتاحف، وذلك لإثراء القطاع والنهوض به.
ونوه المشاركون لجهود وزارة الثقافة وهيئة المتاحف في تطوير قطاع المتاحف، واستحداث متاحف بأفضل المعايير الدولية.
من محاور اللقاء:
- دور المتحف في تعزيز المحتوى الثقافي والهوية الوطنية.
- إسهام المؤسسة المتحفية في الحوار بين الثقافات والتبادل المعرفي.
- ضرورة تصميم المحتوى المتحفي بطرق مبتكرة وجذابة تسمح للجمهور بالتفاعل معها.
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