ضبط 16,790 مخالفا وترحيل 8745 خلال أسبوع

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ضبطت الجهات الأمنية 16,790 مخالفا، وأحالت 39,941 لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، و1750 مخالفا لاستكمال حجوزات سفرهم، بينما رحلت 8745 ، خلال الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، التي تمت في مناطق المملكة كافة، خلال الفترة من 5 إلى 11 أكتوبر 2023. وأكدت وزارة الداخلية أن كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرض نفسه للعقوبات. نتائج الحملات: 16,790 إجمالي عدد المخالفين.

10,177 مخالفا لنظام الإقامة.

4523 مخالفا لنظام أمن الحدود.

2090 مخالفا لنظام العمل.

709 حاولوا الدخول بشكل غير نظامي.

5 منهم يمنيو الجنسية.

4 إثيوبيو الجنسية.

%3 جنسيات أخرى.

19 متورطا في نقل وإيواء وتشغيل.

45,724 خضعوا لإجراءات تنفيذ الأنظمة.

38,040 رجلا.

7684 امرأة.

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