شكرا لقرائتكم خبر 300 نوع من الطيور البحرية تختار تبوك لهجرتها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تكتظ سواحل منطقة تبوك موسميا بنحو 300 نوع من الطيور البحرية المهاجرة، التي تختار سواحل المنطقة موطنا لهجرتها وتكاثرها، لتنضم إلى 80 نوعا آخر من الطيور المستوطنة بتبوك. ويضم الشريط الساحلي لمنطقة تبوك، والممتد على طول 700 كم، طبيعة متنوعة بها الكثير من البيئات الرملية والطينية والصخرية، التي تعد محطة عبور وتكاثر لهذه الطيور، ونظرا لأهمية هذه الكائنات فإن المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية وضع قوانين صارمة لحمايتها، مما أسهم في ضمان سلامة النظم البيئية على السواحل، لما لها من أهمية بالغة للبيئة والتنوع الأحيائي، وعمل المركز كما تشير البيانات الصادرة منه، على إكثار الأنواع المهددة بالانقراض، وإعادة توطينها في بيئتها الطبيعية، فأصبحت الطيور تُشاهد بأعداد كبيرة ليس في الأماكن المنعزلة فحسب كـ ( الجزر البحرية وأعالي الجبال )، بل في الشواطئ التي غالبًا ما يرتادها البشر، لتضفي إلى جانب أهميتها في إحداث التوازن البيئي الذي تنشط فيه وتتكاثر، بعدا آخر يكمن في جمال مشاهدتها وهي تجوب المكان متنقلة بين البر والبحر، وسهول المنطقة وجبالها، ومن أهمها: طائر العقاب النساري، والنورس الفاحم، وطائر الخرشنة، والنورس الأرميني، وقطقاط الرمل، وطائر البلشون، إلى جانب الأسراب المختلفة من الطيور المهاجرة والمستوطنة.

كانت هذه تفاصيل خبر 300 نوع من الطيور البحرية تختار تبوك لهجرتها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.