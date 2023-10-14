شكرا لقرائتكم خبر الاستدامة والابتكار الرقمي أبرز محاور منتدى مسك العالمي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تشهد العاصمة الرياض خلال الفترة من الـ15 وحتى الـ17 من نوفمبر المقبل إقامة النسخة السابعة لمنتدى مسك العالمي، إحدى أكبر المنصات الشبابية في العالم، وذلك بمشاركة القادة والمبدعين والمفكرين الشباب من المملكة ومن أنحاء العالم.

ويستضيف مطل البجيري بالمنطقة التاريخية للدرعية، والذي يتميز بإطلالته على حي طريف التاريخي، أحد المواقع المسجلة ضمن قائمة التراث العالمي؛ فعاليات المنتدى الذي يهدف لاكتشاف طاقات الشباب، وتمكينه وتطوير قدراته، ليكون ركيزة أساسية تمضي نحو النمو الاقتصادي المعرفي، ويمكن التسجيل لحضور المنتدى والاستفادة من أنشطته الإثرائية من خلال الرابط: https://miskglobalforum.com

وتحت شعار «فكر بإبداع وأثر الآن» يشارك 120 متحدثا ومتحدثة في نحو 100 جلسة حوارية؛ بهدف تنمية المعرفة، وتشكيل حلقة وصل بين الشباب الطموح والقادة والمبتكرين والمبدعين، حيث ستناقش موضوعات الاستدامة والتغيّر المناخي، والتحول التعليمي، والابتكار والريادة، والرياضة والألعاب، والابتكار الرقمي والتكنولوجيا، والصحة النفسية، والتنوع والهوية الثقافية.

ويشجع منتدى مسك العالمي على إطلاق العنان لأفكار الشباب ودعمهم لاتخاذ خطوة نحو التغيير الإيجابي، وتكثيف طاقاتهم لإيجاد الحلول الاستباقية للتحديات.

كما يحفز على القيادة المؤثرة والتفكير بالتحديات بإبداع وتحويلها إلى فرص وحلول مستدامة.

وتصاحب المنتدى 5 مساحات تفاعلية وأنشطة رئيسة تلبي الاحتياجات المتنوعة لمجتمع الشباب؛ حيث سيثري المسرح المفاهيم والأفكار المبتكرة والإبداعية، وسيتيح الفرصة للمتحدثين لإلهام وتمكين الحضور من خلال استعراض التجارب الملهمة، ونقل وجهات النظر المختلفة المحفزة للشباب على انطلاقة جديدة ومميزة.

وستقام أيضا من خلال المنتدى مساحة ديوان القادة التي تتيح للحضور فرصة الاستفادة من خبرات القادة والشخصيات الرائدة في مختلف المجالات، إلى جانب مساحة المجلس التي تربط الشباب بالمفكرين والمبدعين المحليين والعالميين.

أهم الجلسات: