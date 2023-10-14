شكرا لقرائتكم خبر عن سفير المملكة لدى البرتغال يشيد بجهود مركز الملك سلمان للإغاثة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - التقى صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن عبدالمحسن بن عبدالعزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى البرتغال، في مدينة لشبونة اليوم، مساعد المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية للتخطيط والتطوير الدكتور عقيل بن جمعان الغامدي والوفد المرافق له.

وبحث الجانبان خلال اللقاء الموضوعات ذات الاهتمام المشترك المتصلة بالشؤون الإنسانية والإغاثية والتنسيق مع المنظمات الدولية ذات العلاقة.

جهود مركز الملك سلمان

واستعرض الدكتور الغامدي لسموه أبرز المشاريع والبرامج التي يقدمها مركز الملك سلمان للإغاثة والتي بلغت 2538 مشروعا متنوعا بقيمة تجاوزت 6 مليارات و 446 مليون دولار أمريكي في 94 دولة حول العالم.

وذكر الجهود الكبيرة التي تقوم بها المملكة في العمل التطوعي عن طريق مركز الملك سلمان للإغاثة والتي بلغت 448 برنامجا في 35 دولة جرى من خلالها إجراء ما يقارب 126 ألف عملية جراحية.

وثمن سفير خادم الحرمين الشريفين لدى البرتغال جهود المركز في العمل الإغاثي والإنساني والاستجابة للأزمات حول العالم.