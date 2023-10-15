ابن جلوي يشهد حفل افتتاح الجلسة الـ 141 للجنة الأولمبية الدولية.. والموافقة على إضافة 5 ألعاب في أولمبياد 2028

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 14 أكتوبر 2023, 9:42 مساءً

وافق المجلس التنفيذي للجنة الأولمبية الدولية على إدراج 5 رياضات إضافية في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية المقررة في لوس أنجليس 2028، وذلك خلال حفل افتتاح أعمال الجلسة الـ 141 للجنة التي تحتضنها مدينة مومباي الهندية على مدى 4 أيام بمشاركة الأمير فهد بن جلوي نائب رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، وحضور ناريندرا مودي رئيس الوزراء بجمهورية الهند، الدكتور توماس باخ ورئيس اللجنة الأولمبية الدولية. وقال توماس باخ في مؤتمر صحافي عقد بعد اجتماع المجلس التنفيذي، إنه تقرر الموافقة على إدراج ألعاب: الكريكيت، البيسبول/السوفتبول، كرة قدم العلم، اللاكروس، الاسكواش، والتي تم اقتراحها من قِبل اللجنة المنظمة لأولمبياد لوس أنجليس 2028، على أن تعتمد من قِبل الجمعية العمومية للجنة الأولمبية الدولية. وأضاف باخ: «اختيار هذه الرياضات الخمس يتماشى مع ثقافة الرياضات الأمريكية وسيعرض الرياضات الأمريكية الشهيرة أمام العالم إلى جانب جلب الرياضات الدولية إلى الولايات المتحدة”، مؤكدًا أن هذه الرياضات ستجعل الأولمبياد الأمريكي استثنائيًا».

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