انت الان تتابع الأسبوع في 10 صور: مشاهد مؤلمة في غزة.. وقصف إسرائيلي غاشم يستهدف الأطفال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

ياسر نجدي حمامة تبحث عن السلام فوق أنقاض المنازل التي دمرتها الغارات الإسرائيلية في خان يونس بجنوب قطاع غزة إبراهيم أبو مصطفى/ رويترز الدخان واللهب يتصاعدان بعد أن قصفت قوات الاحتلال الإسرائيلي برجًا شاهقًا في غزة أشرف عمرة/ رويترز أب يبكي بحرقة أثناء تشييع جثمان فلذة كبده الصغير إثر الغارات الإسرائيلية الغاشمة على غزة إبراهيم أبو مصطفى/ رويترز منظر مؤسف لحجم الدمار الذي أحدثته غارات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة شادي الطباطيبي/ رويترز رجل يحمل فتاة فلسطينية مصابة في موقع غارات إسرائيلية غاشمة على منزل في خان يونس بجنوب قطاع غزة إبراهيم أبو مصطفى/ رويترز صواعق تضرب سماء غزة في أعقاب القصف الإسرائيلي الغاشم محمد عابد/ فرانس برس فلسطينيون يتفقدون أنقاض المسجد الذي قصفه الاحتلال الإسرائيلي عادل حنا/ أسوشيتد برس أشخاص يخوضون في مياه الفيضانات بعد هطول الأمطار الموسمية الغزيرة في ميانمار ثين زاو/ أسوشيتد برس مشهد علوي للطرق والمنازل المتضررة التي جرفتها الفيضانات في سيكيم بالهند فرانسيس ماسكارينهاس/ رويترز صبي يحمل قطته وهو يجلس في فناء منزله المدمر بعد الزلزال الذي ضرب منطقة زندة جان بأفغانستان أوميد حقجو/ أسوشيتد برس محمد بن مسعود - الدمام - الأسبوع في 10 صور: مشاهد مؤلمة في غزة.. وقصف إسرائيلي غاشم يستهدف الأطفال

كانت هذه تفاصيل خبر الأسبوع في 10 صور: مشاهد مؤلمة في غزة.. وقصف إسرائيلي غاشم يستهدف الأطفال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.