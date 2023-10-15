انت الان تتابع "الحميد": 90% من المشاريع تغلق خلال السنة الأولى.. وهذه 7 أخطاء تتسبب بفشلها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في :

كشف وليد الحميد، مستشار نمو الأعمال، عن أن 90% من المشاريع تغلق خلال السنة الأولى من افتتاحها؛ وذلك بسبب 7 أخطاء تتسبب في فشل المشروع.

وأضاف "الحميد" عبر برنامج "يا هلا" على قناة "روتانا خليجية" بأن "أول الأخطاء التي يرتكبها صاحب المشروع هو استخفاف رائد الأعمال بتكاليف المشروع. فعلى سبيل المثال: مشروع يكلف 300 ألف ريال، وهو يبدأ بـ60 ألف ريال ويقول إنها كافية. استأجر، وبدأ بالديكورات والإيجار، وانتهت فلوسه".

وتابع "الحميد": "ثانيًا استخفاف صاحب المشروع برقم المبيعات. وثالثًا عدم معرفة التكاليف الحقيقية للمنتج. ورابعًا الجهل بالسوق ومعرفة حجم القطاع. خامسًا ضعف فريق العمل. وسادسًا ضعف الإدارة؛ فليس كل شخص يؤسس البزنس يكون ملمًّا. وسابعًا -وهي مهمة جدًّا- ألا وهي سوء التسعير. وأشهر طريقة تعمل بها المطاعم في اعتمادها تسعير منتجاتها النهائية بضرب سعره الأصلي في ثلاثة: ثلث تكلفة المنتج وثلث التشغيل وثلث الربح".

وأشار مستشار نمو الأعمال إلى أن "المشروع الذي تكلفته أقل من مليونين تكفيه خطة عمل، ولا يحتاج لدراسة جدوى. ولا أنصح بداية المشروع بقرض. وهناك دراسات جدوى غير واقعية. وليس كل المشاريع تحتاج لدراسة جدوى".

وبيّن وليد الحميد، مستشار نمو الأعمال، أنه "ليس كل أحد يصلح أن يكون تاجرًا. وافتتاح مشروع يتطلب الاستعداد له، ومعرفة السوق جيدًا".

وقال "الحميد" إن الغرامات والمخالفات تعيق بعض رواد الأعمال. وما هو الدور المجتمعي الذي يقدمه برنامج "إجادة" في تأهيل وتدريب وتوعية رواد الأعمال؟