شكرا لقرائتكم خبر عن جدة.. تفاصيل رفع جاهزية المواقع والمعدات استعدادًا لموسم الأمطار والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نفذت أمانة محافظة جدة فرضية هطول أمطار غزيرة أدت إلى تجمع المياه في الطرق العامة وتعطل الحركة المرورية.

ويأتي ذلك ضمن استعدادات الأمانة لموسم الأمطار، ورفع درجة الجاهزية في المواقع والمعدات.

استعدادات موسم الأمطار في جدة

وأشارت الأمانة إلى أنّ الفرضية وضعت سيناريو لارتفاع منسوب المياه في عدد من الشوارع الرئيسة بمناطق أبحر الشمالية في حي الياقوت - الفردوس- وشارع طريق الملك فيصل بن عبد العزيز، بمشاركة الإدارات المعنية كافة.

كما فُعّلت خطة الأمطار وتوجيه فرق الدعم والمساندة من مراكز الإسناد القريبة، بمساندة 120 مشاركًا ميدانيًا و86 من المعدات المتنوعة شملت مضخات وصهاريج ورافعات.

رفع درجة ومستوى سرعة التنسيق

وتضمنت الفرضية طلب الدعم من مرور محافظة جدة لتنظيم السير، وتخصيص مسار للمعدات لتفريغ المياه في المناهيل.

وتهدف لتقليل الفترة الزمنية لتفريغ مياه الأمطار المتجمعة بالمناطق المتضررة، لفترة تقدر من ساعة سابقًا إلى 20 دقيقة تقريبًا.

هذا فضلاً عن رفع درجة ومستوى سرعة التنسيق، والتعاون بين الجهات المختلفة وتلافي ملاحظات كل موسم أمطار.