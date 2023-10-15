شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجأة.. رونالدو يتخطى كاسيس ويسابق العمر لملاحقة راموس والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - نجح كريستيانو رونالدو، قائد منتخب البرتغال ولاعب فريق النصر السعودي، في الوصول إلى المركز الثاني ضمن أكثر اللاعبين تحقيقًا لانتصارات على المستوى الدولي، فيما يظهر لاعب مصري في القائمة.

وحقق منتخب البرتغال فوز مثير على نظيره السلوفاكي بنتيجة 3-2 بملعب "الدراجاو" مساء أول أمس الجمعة ضمن الجولة السابعة لحساب المجموعة العاشرة من تصفيات كأس أمم أوروبا 2024.

وسجل "الدون" هدفين لينصّب نفسه رجلًا للمباراة، فيما ضمن المنتخب البرتغالي تأهله إلى النهائيات القارية التي تقام في ألمانيا الصيف المقبل، بغض النظر عن نتائج مبارياته الثلاث المتبقية في التصفيات.

ونجح رونالدو، صاحب الـ38 عامًا، في رفع رصيده مع المنتخب البرتغالي إلى 125 هدفًا كأكثر لاعب تسجيلًا على المستوى الدولي في التاريخ، علمًا بأنه خاض 202 مباراة، وجاءت 72 هدفًا من حصيلة الدون البرتغالي بعد بلوغه سن الـ30 عامًا.

وحقق رونالدو فوزه الدولي رقم 122 بكل البطولات، ليتخطى الإسباني إيكر كاسياس، صاحب الـ121 انتصارًا، ويحتل المركز الثاني، وأقترب رونالدو من كسر رقم الإسباني الآخر سيرجيو راموس، الذي حقق 131 انتصارًا دوليًا بقميص منتخب الماتادور كأكثر اللاعبين عبر التاريخ.

قائمة أكثر 10 لاعبين تحقيقًا للانتصارات الدولية

1- سيرجيو راموس.. 131 انتصارًا.

2- كريستيانو رونالدو.. 122 انتصارًا.

3- إيكر كاسياس.. 121 انتصارًا.

4- ليونيل ميسي.. 110 انتصارات.

5- أندريس جواردادو.. 102 انتصارًا.

6- تشافي هيرنانديز.. 100 انتصار.

7- يان فيرتونجين.. 99 انتصارًا.

8- سيرجيو بوسكيتس.. 98 انتصارًا.

9- أندرياس إنييستا.. 96 انتصارًا.

10- أحمد حسن.. 95 انتصارًا.