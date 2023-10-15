شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة الانضباط تصدم النصر ونجمه بهذا القرار والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت تقارير صحفية، موقف لجنة الانضباط والأخلاق التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم، من استئناف مسئوولي نادي النصر السعودي ضد قرار عقوبة إيقاف سلطان الغنام نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي.

لجنة الانضباط والأخلاق ترفض استئناف النصر

وأكدت التقارير الصحفية، أن لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم قررت رفض استئناف نادي النصر السعودي، ضد معاقبة سلطان الغنام بالإيقاف لمدة 4 مباريات.

وأوضحت التقارير أن لجنة الانضباط والأخلاق ستعلن بشكل رسمي، رفضها لاستئناف مسئوولي نادي النصر وتأكيد عقوبة سلطان الغنام.

وكانت لجنة الانضباط والأخلاق قد قررت معاقبة سلطان الغنام بالإيقاف لمدة 4 مباريات، بعد تعرضه للطرد المباشر بمباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر أمام نظيره الفريق الأول الكروي بنادي أبها، في الجولة الماضية من الدوري السعودي، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق.

غرامة مالية علي سلطان الغنام

ووقعت لجنة الانضباط والأخلاق، غرامة مالية على سلطان الغنام، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر بقيمة 40 ألف ريال سعودي.

وتأتي قرارات لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم ضد سلطان الغنام ظهير النصر، بسبب تلفظه بـ”كلمات بذيئة” ضد حكم مواجهة أبها، وفقًا لما جاء في تقرير المباراة.