شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب منتخب المغرب يصدم شعبه بتصريحات مفاجأة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - فاجئ وليد الركراكي، مدرب منتخب المغرب، لاعبيه بتصريحات غريبة تعليقًا على قرعة كأس الأمم الإفريقية 2023.

واستبعد الركراكي فوز منتخب المغرب بلقب كأس أمم إفريقيا 2023، المقرر إقامتها في كوت ديفوار، فيما حدد 4 مرشحين للتتويج بلقب بطولة كأس أمم إفريقيا المقرر إقامتها في ساحل العاج خلال الفترة من 11 يناير حتى 13 فبراير المقبلين.

وأقيمت قرعة بطولة كأس الأمم في العاصمة أبيدجان، حيث أسفرت عن 6 مجموعات متوازنة.

وفي تصريحات مفاجأة قال الركراكي في تصريحات، أبرزها موقع "البطولة" المغربي، "من الصعب للغاية فوز منتخب المغرب بلقب كأس أمم إفريقيا 2023، كان الأمر دومًا شاقًا بالنسبة للأسود في البطولة، لم نتأهل إلى نصف النهائي منذ سنوات عديدة".

وأكمل مدرب منتخب المغرب "لدينا لقب واحد في كأس إفريقيا طوال تاريخنا، أعتقد أن آخر مرة بلغنا فيها نصف النهائي كان لازال الشعر على رأسي، وكنت لاعبًا آنذاك، وهذا كان في بطولة 2004، حين تأهل إلى النهائي وخسر على يد شقيقه التونسي.

الركراكي يرشح أربع منتخبات للفوز بالبطولة

وتابه مدرب رابع العالم:"منتخب المغرب ليس مرشحًا للفوز بكأس أمم إفريقيا 2023، وأعتذر للجماهير المغربية، هناك منتخبات أفضل منا في القارة، مثل كوت ديفوار، ومصر، والجزائر، ونيجيريا، وهم المرشحون للتتويج".