شكرا لقرائتكم خبر عن بن رحمة يفاجئ منتخب مصر بتصريحاته قبل مباراة الفراعنة والجزائر والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أعرب سعيد بن رحمة، لاعب منتخب الجزائر، بسعادته لمواجهة منتخب مصر، ضمن استعدادات الفريقين لخوض منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2024 والتي ستقام في ساحل العاج العام المقبل.

وقال سعيد بن رحمة، في تصريحات تلفزيونية: "ستكون مباراة هامة، وسعداء بمواجهة منتخب مصر، لأنه منتخب كبير، وأتمنى أن نحقق الفوز، وأتمنى خروجها بشكل جيد".

وأكمل بن رحمة: "نستعد لبطولة أمم إفريقيا المقبلة بشكل جيد، ونلعب الفترة الحالية أمام منتخب كبير أمام مصر والسنغال استعدادًا لبطولة إفريقيا، محمد صلاح أفضل لاعب في منتخب مصر، ويوجد الكثير من الجيدين، ولكن الفراعنة منتخب جماعي، ونحن ايضًا لدينا لاعبين جيدين".

مصر تواجه الجزائر وديًا

يواجه منتخب مصر نظيره منتخب الجزائر وديًا، مساء الإثنين 16 أكتوبر 2023، على ملعب "ستاد هزاع بن زايد"، في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة، وتنقل أحداث مباراة مصر والجزائر عبر قناة أون تايم سبورت 1 إتش دي

قائمة منتخب مصر لمعسكر أكتوبر

محمد الشناوي، محمد صبحي، محمد أبو جبل، محمد هاني، عمر كمال، محمد حمدي، أحمد فتوح، علي جبر، ياسر إبراهيم، محمد عبد المنعم، أحمد سامي، طارق حامد، مروان عطية، أحمد سيد زيزو، أحمد نبيل كوكا، محمد النني، محمود حماده، حمدي فتحي، محمد صلاح، مصطفي فتحي، عمر مرموش، محمود تريزيجيه، حسين الشحات، مصطفى محمد، مروان حمدي.