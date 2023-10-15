شكرا لقرائتكم خبر عن صدمة جديدة لنادي النصر بسبب سلطان الغنام والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تسيطر أزمة سلطان الغنام لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، على الشارع الرياضي السعودي، بشأن قرار لجنة الانباط الرسمي المرتقب، بخصوص استئناف نادي النصر ضد عقوبة إيقاف لاعبه.

رفض استئناف النصر ضد عقوبة الغنام

وأكدت تقارير صحفية إلى أن لجنة الانضباط والاخلاق، ستعلن بشكل رسمي رفض استئناف النصر ضد العقوبة واعتمادها بشكل رسمي، وإيقاف سلطان الغنام لمدة أربع مباريات، بعدما تعرض للطرد بالبطاقة الحمراء المباشرة عقب نهاية مباراة أبها في الدوري التي انتهت بالتعادل بنتيجة (2-2).

وأكد حكم المباراة في تقريره، تلفظ الغنام بلفظ مسيء للحكم المساعد عقب إنتهاء المباراة مباشرةً بعد التعادل مع أبها وهو ما استوجب طرده بالبطاقة الحمراء المباشرة.

جدير بالذكر أن نادي النصر يحتل المركز الثالث في جدول ترتيب دوري روشن لكرة القدم، برصيد 19 نقطة.

وكان النصر قد قدم استئناف رسمي ضد العقوبة الموقعه على سلطان الغنام، على أمل تخفيضها بواقع مباراتين فقط من أصل أربع مباريات قما تم إعلانه بشكل رسمي من لجنة الانضباط والاخلاق.