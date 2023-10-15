شكرا لقرائتكم خبر عن هجوم قوي من جمهور المنتخب السعودي على مدافع الهلال والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تعرض المدافع الهلالي الجديد حسان تمبكتي، لانتقادات جماهيرية قوية بعد ظهوره الأخير مع السعودية ضد نيجيريا وديًا في اللقاء الذي انتهى بالتعادل الإيجابي (2-2).

تمبكتي أسوأ مدافع في السعودية

وانتقدت جماهير السعودية عبر منصات التواصل الإجتماعية المختلفة، أداء تمبكتي أمس بعد أن غابت الرقابة والتمريرات الصحيحة عنه في حالات مختلفة.

وتطرك الجمهور السعودي للحديث عن انتقال اللاعب إلى الهلال مؤكدين إنه لم يكن خيارًا موفقًا، حيث فقد فرص المشاركة الأساسية لحساب علي البليهي والسنغالي كوليبالي، وظل حبيس الدكة ليهبط مستواه.

وعلى الجانب الأخر كانت إشادة جماهير المنتخب السعودي كبيرة وتم تلقيبه بالأفضل بين دفاع السعودية في كأس العالم 2022، والآن أصبح هو اللاعب الأسوأ في تشكيل الفريق.

ومن المقرر أن يخوض المنتخب الوطني السعودي مواجهة قوية أخرى ضد مالي في الـ 17 من شهر أكتوبر الجاري، وتلعب المباراة على ملعب "بورتيماو" قبل إنتهاء فترة التوقف الدولي يوم 18 من الشهر ذاته وعودة الحياة من جديد لدوري روشن موسم 2023/2024.