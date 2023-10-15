شكرا لقرائتكم خبر عن هل عاقب مانشيني اللاعبين بعد التعادل مع نيجيريا؟ تعرف على ما حدث والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تعادل المنتخب الوطني السعودي الأول لكرة القدم، مع نظيره منتخب نيجيريا، بهدفين لمثلها، في المباراة الودية التي جمعت المنتخبين مساء أول أمس الجمعة بالبرتغال.

ماذا فعل مانشيني بعد التعادل مع نيجيريا؟

وواصل المنتخب السعودي برنامجه التدريبي في معسكره الجاري في مدينة لاجوس البرتغالية، استعدادًا لمنافسات كأس آسيا 2023.

وبعد التعادل مع نيجيريا، شارك جميع اللاعبين التي لم تشارك ضد نيجيريا في مناورة تدريبية لمدة 60 دقيقة، ضد إحدى الفرق المحلية في منطقة البوفيرا، وابتعد زكريا هوساوي الذي واصل التدريبات الخاصة برفقة الجهاز الطبي، بينما خصص مانشيني تدريبات استرجاعية في النادي الصحي لمن لعبوا ضد نيجيريا.

ومن المنتظر أن يخوض المنتخب الوطني السعودي مواجهة قوية أخرى ضد مالي في الـ 17 من شهر أكتوبر الجاري، وتلعب المباراة على ملعب "بورتيماو"، قبل نهاية فترة التوقف الدولي الحالية والتي تنتهي يوم 17 أكتوبر على أن تعود مباريات دوري روشن بدايةً من يوم 21 من الشهر ذاته بمباراة النصر وضمك في الأسبوع العاشر من الدوري.