شكرا لقرائتكم خبر عن المنتخب البرازيلي يكشف لجمهور الهلال مستجدات إصابة نيمار والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشف رودريجو بافيا، المتحدث الرسمي للمنتخب البرازيلي، عن جاهزية البرازيلي نيمار جونيور دا سيلفا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي وقائد منتخب السامبا لمواجهة أوروجواي، ضمن منافسات الجولة الرابعة من تصفيات كأس العالم.

نيمار يتعرض للإصابة أمام فنزويلا

وتعرض البرازيلي نيمار جونيور دا سيلفا، لاعب الفريق السعودي إلى إصابة خلال مباراة منتخب فنزويلا الأخيرة، بعد محاولة لمراوغة أحد اللاعبين لينتشر مقطع فيديو له عقب نهاية اللقاء وهو يسير على غير عادته.

وتسبب الفيديو في قلق جماهير الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال التي تحتاج لخدمات اللاعب في المباريات المقبلة سواء بدوري روشن أو ببطولة دوري أبطال آسيا.

وأوضح بافيا خلال حديثه لصحيفة الرياضية السعودية، بأن نيمار أجرى بعض الفحوصات الطبية البسيطة رفقة رئيس الجهاز الطبي لمنتخب السامبا عقب نهاية المباراة.

وأشار المتحدث الرسمي لمنتخب البرازيل، إلى أن إصابة نيمار أمام منتخب فنزويلا غير مقلقة وشارك في تدريبات السامبا بشكل طبيعي وأصبح جاهز لمواجهة منتخب أوروجواي ولا يعاني من أي إصابة.

ويحل المنتخب البرازيلي في المركز الثاني في جدول ترتيب تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026، برصيد 7 نقاط خلف منتخب الأرجنتين المتصدر بـ 9 نقاط.