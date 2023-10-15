تعرف على موقف نجم الأهلي من مواجهة الوحدة

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محمد الفلاح - كشفت تقارير صحفية سعودية، آخر تطورات إصابة الفرنسي سانت ماكسيمان، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي أهلي جدة السعودي.

واوضحت صحيفة الرياضية السعودية أن الفرنسي سانت ماكسيمان، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي أهلي جدة السعودي، يخضع لجلسات طبية وعلاجية على فترتين، صباحية ومسائية، تحت إشراف الجهاز الطبي في النادي، تمهيدًا لعودته إلى التدريبات الجماعية مع زملائه اللاعبين.

ماكسيمان يبدأ التعافي من الإصابة

وأشارت الصحيفة أن ماكسيمان صاحب الـ 26 عامًا بدأ يتعافى من الإصابة التي تعرض لها “تمزق الفخذ”، التي عانى منها الفترة الماضية، وأدّت إلى ابتعاده عن المشاركة في مباراة الديربي أمام الاتحاد، التي حقق الفوز فيها بهدف دون رد.

وأكدت الصحيفة السعودية أن مشاركة اللاعب الفرنسي في مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي أمام نظيره الفريق الأول الكروي بنادي الوحدة، والمقرر لها يوم السبت المقبل، ضمن الجولة العاشرة من دوري روشن السعودي، ستكون وفقًا للتقرير الذي سيرفعه الجهاز الطبي من أجل تقديمه للألماني ماتياس يايسله، المدير الفني للفريق الأول الكروي بالنادي الأهلي السعودي.