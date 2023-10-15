شكرا لقرائتكم خبر عن بلماضي يفاجئ جمهور مصر والجزائر بتصريحات قوية قبل المواجهه المرتقبه والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تحدث جمال بلماضي المدير الفني لمنتخب الجزائر، عن مباراة مصر الودية والمنافسة القوية بين الفريقين، مشددا على أنه يفضل خوض مثل هذه المباريات.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة منتخب الجزائر وديًا يوم الإثنين المقبل في أبو ظبي بالإمارات، في المباراة التي ستنقل عبر قناة أون تايم سبورتس 1 إتش دي.

تصريحات بلماضي عن مباراة مصر والجزائر

وقال بلماضي في تصريحات تلفزيونية: "مباراة مصر والجزائر لها قيمتها وتتسم بالندية بين المنتخبين، تصفيات أمم إفريقيا كانت صعبة وقوية، ومنتخب الجزائر في البطولة الماضية لم يكن في المستوى المطلوب وطموحنا أن نقدم أدء مميز في النسخة المقبلة".

وتابع مدرب منتخب الجزائر:"بغداد بونجاح يعاني من إصابة ويخضع حاليا للعلاج وهو لاعب في مستوى عال ويستطيع التسجيل في أي وقت، مباراة مصر قوية ونحن نحتاج لمثل هذا المستوى من المواجهات التي تكون المنافسة فيها بين اللاعبين والجماهير".

جدير بالذكر أن منتخب مصر نجح في الفوز في المباراة الودية الأولى له في التوقف الدولي لشهر أكتوبر الجاري على زامبيا بهدف حمدي فتحي.