شكرا لقرائتكم خبر عن جازان.. ضبط مواطن بفيفيا وإحباط تهريب 180 كلجم من القات المخدر بالعارضة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت شرطة منطقة جازان القبض على مواطن في محافظة فيفا لترويجه 82 كيلوجرامًا من نبات القات المخدر مخبأة في مركبة يقودها.

وأشارت إلى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى جهة الاختصاص.

جهود مكافحة مروجي المخدرات في السعودية

وفي قطاع العارضة بمنطقة جازان أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود محاولة تهريب 180 كيلوجرامًا من نبات القات المخدر.

واستُكملت الإجراءات النظامية الأولية، وسُلمت المضبوطات لجهة الاختصاص.

الإبلاغ عن مروجي المخدرات في السعودية

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات.

ولفتت إلى التواصل يكون من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995).

كما يمكن التواصل عبر البريد الإلكتروني [email protected]، مؤكدة معالجة جميع البلاغات بسرية تامة.