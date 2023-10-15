شكرا لقرائتكم خبر عن الركراكي يعتذر عن تصريحاته السابقة ويكشف رأيه في مباراة المغرب وكوت ديفوار والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أعرب وليد الركراكي مدرب المنتخب المغربي، عن حزنه بسبب تعادل الأسود مع كوت ديفوار (1-1)، أمس السبت على ملعب فيليكس هوفويت بوانييه في مباراة ودية دولية.

تصريحات الركراكي عن مباراة المغرب وكوت ديفوار



وقال مدرب منتخب المغرب في تصريحات تلفزيونية عقب اللقاء: "كانت ظروف المباراة صعبة (الطقس والأجواء) ومن أجل هذا أتينا للعب في بلاد الكان.. لم يعجبني المستوى الفني بالشوط الأول حيث قدمنا الهدايا للخصم بتمريرات غريبة، على اللاعبين أن يعلموا أنه في إفريقيا لن نلعب كرة البرازيل، إفريقيا لها طقوس يجب فهمها وهذا ما استوعبه الفريق اليوم حسب تقديري، ومع ذلك لن أكون قاسيا في حقهم.. وبمنتهى الصدق لم نستحق التعادل".

واعتذر مدرب منتخب المغرب عن تصريحاته التي أدلى بها أمس الجمعة في المؤتمر الصحفي الذي سبق المباراة حول منتخبات المستوى الثاني، قائلًا: "أخطأت في الحديث عن بعض منتخبات المستوى الثاني، لم أقصد التقليل من احترامهم، لكني قصدت المنتخبات التي لم تشارك في المونديال وقد تقول كلمتها في الكان".

وأشاد الركراكي بالمستوى الذي ظهر به المنتخب الجنوب افريقي، قائلًا: "المدرب جاسيت قام بعمل كبير واستطاع تكوين مجموعة جيدة، لذلك أنتظر منهم الكثير (في النهائيات)، كنت سعيدا بمواجهة هذا المنتخب، وقلت إن هناك منتخبات ستعود بقوة، أتمنى لكم حظا سعيدا، ولما لا نلتقي في النهائي، ستكون مواجهة رائعة".