شكرا لقرائتكم خبر عن قرار جديد من خيسوس استعدادًا لمواجهة الخليج والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، لإستئناف منافسات بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين، يوم الجمعة المقبل، بملاقاة ضيفه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الخليج، على ملعب “الأمير فيصل بن فهد”، ضمن منافسات الجولة العاشرة من البطولة المحلية.

وتقام مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال أمام الخليج في تمام الساعة 9:00 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، و10:00 مساءً بتوقيت أبو ظبي.

خيسوس يتخذ قرار بمواجهة الناشئين

واتخذ البرتغالي خورخي خيسوس، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، قرارًا هامًا، بشأن التحضير لمواجهة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الخليج المقبلة، ضمن منافسات بطولة دوري روشن السعودي.

ويخوض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال مناورة أمام فريق “هلال 19″” اليوم الأحد، ضمن برنامج تحضيراته خلال فترة التوقف، بسبب النافذة الدولية.

وواصل فريق الهلال بقيادة جيسوس، تدريباته الجماعية أمس السبت، والتي استهلها بتمارين بدنية في صالة الإعداد البدني، تلتها أخرى لياقية متنوعة باستخدام الكرة، واختتمها بمناورة فنية.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال صدارة ترتيب بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين برصيد 23 نقطة، فيما يتواجد الفريق الأول الكروي بنادي الخليج في المركز الحادي عشر برصيد 9 نقاط.