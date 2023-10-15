شكرا لقرائتكم خبر عن الفحوصات تحسم موقف نجم الاتحاد من الخضوع لعملية جراحية والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد لمواجهة نظيره الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون، ضمن مباريات بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين موسم 2023-2024.

ومن المقرر أن تقام بين فريقي الاتحاد والتعاون في السادسة مساء يوم الجمعة المقبل الموافق 20 أكتوبر، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة ضمن منافسات الجولة العاشرة من دوري روشن السعودي للمحترفين.

صدمة لجماهير الاتحاد بسبب هوساوي

وتلقت جماهير الاتحاد صدمة قوية، بسبب زكريا هوساوي مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السعودي، وخاصة إنه قد يخضع لعملية جراحية خلال الفترة المُقبلة، وذلك بعد الإصابة التي تعرض لها.

وأوضحت تقارير صحفية سعودية أن زكريا هوساوي تعرض إلى إصابة في عضلات البطن، وسيجري فحوصات دقيقة خلال الساعات المقبلة.

وأشارت إلى أن الفحص الطبي سيحسم موقف نجم الاتحاد من حاجته إلى عملية جراحية من عدمها.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، المركز الرابع في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 19 نقطة من 9 جولات، حقق خلالها النمور 6 انتصارات وتعادل وتلقوا هزيمتين.