شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موعد مباراة الأهلي والوحدة فى الدوري السعودي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي لمواجهة نظيره الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة، ضمن مباريات بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين موسم 2023-2024.

موعد مباراة أهلي جدة والوحدة في دوري روشن السعودي

ومن المقرر أن يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بنظيره الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة في التاسعة مساء يوم السبت الموافق 21 من شهر أكتوبر الحالي، في المباراة التي سععلى ملعب استاد الأمير عبد الله الفيصل في مدينة جدة ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين موسم 2023-2024.

ترتيب أهلي جدة في الدوري السعودي

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي أهلي جدة السعودي المركز الخامس في جدول ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين برصيد 19 نقطة جمعهم من 9 جولات، بينما يأتي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة في المركز الثامن من البطولة برصيد 13 نقطة.