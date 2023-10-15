شكرا لقرائتكم خبر عن قرار جديد من مدرب الأهلي يفاجئ اللاعبين والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي لمواجهة نظيره الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة، ضمن مباريات بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين موسم 2023-2024.

ومن المقرر أن يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بنظيره الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة في التاسعة مساء يوم السبت الموافق 21 من شهر أكتوبر الحالي، في المباراة التي سععلى ملعب استاد الأمير عبد الله الفيصل في مدينة جدة ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين موسم 2023-2024.

وقرر ماتياس يايسله المدير الفني بنادي الأهلي، فرض تدريبات خاصة على لاعبي الراقي، خلال فترة الراحة أثناء التوقف الدولي.

وأوضح وليد سعيد الصحفي بجريدة عكاظ عبر حسابه على موقع التواصل الإجتماعي “إكس” تويتر سابقًا، أن يايسله فرض تدريبات خاصة على كل لاعب لكي يقوم بها خلال فترة الاجازة.

وأشار وليد سعيد إلى أنه يمكن لكل لاعب إجراء التدريبات في منزله أو في النادي، موضحًا أنه هنالك جهاز يجب على كل لاعب وضعه وقت التدريب ليعرف المدرب مدة التدريب.

ترتيب أهلي جدة في الدوري السعودي

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي أهلي جدة السعودي المركز الخامس في جدول ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين برصيد 19 نقطة جمعهم من 9 جولات، بينما يأتي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة في المركز الثامن من البطولة برصيد 13 نقطة.