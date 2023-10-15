انت الان تتابع السقوط والحروق أكثر حوادث الأطفال شيوعاً في الباحة.. والذكور الأكثر إصابة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

وفقاً للدراسة التي أُجريت في منطقة الباحة، تمّ تحليل معدلات وعوامل الخطر المرتبطة بحوادث الأطفال في المنازل للأطفال تحت سن الخامسة.

تشير نتائج الدراسة، التي أجراها فريق من كلية الطب - جامعة الباحة، إلى أن نسبة حوادث الأطفال في المنازل في الباحة تُعَد مشكلةً صحيةً مهمةً، وتمّ الإبلاغ عن عددٍ كبيرٍ من الحالات، وتشمل الإصابات الشائعة التي يتعرّض لها الأطفال في المنازل: السقوط، الحروق، الاختناق، التسمّم، إضافة إلى الإصابات الناجمة عن استخدام المنتجات الكيميائية المنزلية.

كما أظهرت الدراسة أن أكثر الحوادث المنزلية التي تم الإبلاغ عنها هي السقوط والارتطام بأشياء صلبة بنسبة 58.2%، والحروق بنسبة 30.7%، والاختناق بنسبة 27.6%، والتسمم بنسبة 24.4%، وأن أغلبية الحوادث بين الأطفال في هذه الفئة العمرية تصيب الذكور بنسبة 59.9%.

كما كشفت الدراسة أن بعض حالات الاختناق بسبب انسداد مجرى الهواء يرجع سببها إلى الخنق العرضي باليد أو الحبل أثناء اللعب، وبالنسبة للحروق، فإن النسبة الأكبر للإصابات ترجع إلى المواد السائلة، وتتركز الإصابات في الأطراف العلوية.

وفيما يتعلق بالتسمّم، فإن السبب الأكثر شيوعًا هو التعرض لقرص الحشرات، تليه ابتلاع المواد الكيميائية، وفي حالات التسمّم، يتم نقل المصاب إلى المستشفى بنسبة 48.3% من الحالات، واستدعاء سيارة الإسعاف في 15% من الحالات، وتطبيق الإسعافات الأولية في 3.3% من الحالات.

وأشارت الدراسة أيضًا إلى أن حوادث الأطفال دون سن الخامسة، خاصة السقوط والحروق، هي حوادث شائعة نسبيًا، كما يوجد ارتباط ملحوظ بين هذا النوع من الإصابات والأطفال الذكور، وأيضًا تزيد نسبة الإصابات في الأسر التي تضم الأمهات المتعلمات (غالباً موظفات) وتزداد نسبة الإصابات كلما ارتفع عدد أفراد الأسرة.