الرياض.. القبض على 10 مقيمين إثر مشاجرة جماعية بالأسلحة البيضاء

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 15 أكتوبر 2023, 5:41 صباحاً

ألقت شرطة الرياض القبض على 10 مقيمين يمنيي الجنسية، إثر مشاجرة جماعية بينهم بالأسلحة البيضاء. وقال الأمن العام: إن المشاجرة ناتجة عن خلافات سابقة بين المضبوطين، وأسفرت عن إصابة اثنين. وأضاف: جرى توقيفهم، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، ومن ثَمّ إحالتهم إلى النيابة العامة.

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