تعليم تيماء يحفز الطلاب المتميزين بنشر أسمائهم على لوحات إعلانية

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 15 أكتوبر 2023, 5:46 صباحاً

نفذ مكتب تعليم تيماء مبادرة تحفيزية، تمثلت في نشر أسماء الطلاب المتميزين في مجال الانضباط المدرسي على اللوحات الإعلانية، وذلك بالشراكة مع بلدية تيماء. من جهته نشر حساب تعليم تيماء على حسابه منصة إكس صوراً للمبادرة التي جاءت لتعزيز قيمة الانضباط المدرسي، وتشجيع الطلاب في المحافظة على هذه القيمة التي تؤطر أداء الطالب في مدرسته ابتداء من حضوره إلى المدرسة وأدائه لمهامه اليومية، وأثر ذلك على تكوين سلوكه العام. وتستهدف المبادرة المتميزين منتصف الفصل الدراسي الأول، وسيتبعها إعلان آخر نهاية الفصل الدراسي. وتحرص وزارة التعليم على أهمية الانضباط المدرسي الذي يمثل سمة الالتزام والاحترام والجدية لدى الفرد، حيث يدخل الانضباط في كثير من جوانب الحياة، وهو ما تلتزم به العملية التعليمية؛ حيث الالتزام بالقواعد والقوانين التي تقرها المدرسة والتي تشكل أساس العملية التعليمية.

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