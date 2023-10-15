"محتوى منافٍ للآداب".. شرطة جازان تتخذ إجراءاتها بحق مواطن وتكشف عن حالته

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محمد بن مسعود - الدمام - قالت شرطة منطقة جازان، إنها اتخذت الإجراءات النظامية بحق شخصٍ ظهر في محتوى مرئي منافٍ للآداب العامة.

وصرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة جازان، أنه إشارة إلى ظهور شخصٍ في محتوى مرئي منافٍ للآداب العامة في محافظة صبيا، تبيّن من إجراءات الاستدلال أنه مواطن يعاني اعتلالات واضطرابات نفسية، وجرى اتخاذ الإجراءات النظامية.

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