ارتفاع عدد ضحايا التصعيد الإسرائيلي على غزة إلى 2329 قتيلاً

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محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت وزارة الصحة في غزة، اليوم الأحد، ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى 2329 قتيلاً و9042 جريحاً، منذ السبت الماضي.

وكثّفت القوات الإسرائيلية غاراتها على قطاع غزة، مستهدفة منازل المدنيين في مناطق متفرقة في القطاع، ما خلف مئات القتلى والجرحى، والعدد في ازدياد مستمر، في أكبر مجزرة إسرائيلية بحق سكان القطاع المحاصر منذ عام 2014.

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