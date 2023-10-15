مواجهة أخطار الأمطار بجدة

نفذت أمانة محافظة جدة فرضية هطول أمطار غزيرة أدت إلى تجمع المياه في الطرق العامة وتعطل الحركة المرورية، وذلك ضمن استعدادات الأمانة لموسم الأمطار، لرفع درجة الجاهزية في المواقع والمعدات للتعامل مع الحالات المطرية والحد من مخاطرها.

وأوضحت الأمانة أن الفرضية وضعت سيناريو لارتفاع منسوب المياه في عدد من الشوارع الرئيسية بمناطق أبحر الشمالية في حي الياقوت - الفردوس– وشارع طريق الملك فيصل بن عبد العزيز، وجرى خلال ذلك تفعيل خطة الأمطار، وتوجيه فرق الدعم والمساندة من مراكز الإسناد القريبة، مسنودة بـ120 مشاركًا ميدانيًا و86 من المعدات المتنوعة.

وبينت الأمانة أن الفرضية تضمنت طلب الدعم من مرور محافظة جدة لتنظيم السير وتخصيص مسار للمعدات لتفريغ المياه في المناهيل، والتي تهدف لتقليل الفترة الزمنية لتفريغ مياه الأمطار المتجمعة بالمناطق المتضررة لفترة تقدر من ساعة سابقًا إلى 20 دقيقة تقريبًا.