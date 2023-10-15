195 مخالفة بيئة بمناطق المملكة في 60 يوما

رمي النفايات
سجل المركز عبر دورياته عدداً من المخالفات من بينها نقل الحطب والفحم المحليين وبيعهما، ودخول المركبات والسيارات في الفياض والروضات البرية المحمية، والرعي في المناطق المحمية، ورمي النفايات في غير أماكنها، وإشعال النار في الأماكن غير المخصصة لإشعال النار، والتخييم في غير الأماكن المصرح بها، فيما جرى إيقاع العقوبات النظامية بحق المخالفين وفقًا لما تضمنته الأنظمة، وإلى جانب ذلك عمل المركز على رصد المخالفات طبقًا لما نصت عليه أحكام اللائحة التنفيذية لضبط المخالفات منذ تأسيسه حتى اليوم مسجلًا ما يتجاوز 7500 مخالفة بيئية في أراضي الغطاء النباتي.
مكافحة الاحتطاب
يهدف المركز إلى تنمية وحماية مواقع الغطاء النباتي والرقابة عليه وتأهيل المتدهور منها حول المملكة، والكشف عن التعديات عليها، ومكافحة الاحتطاب، إضافة إلى الإشراف على أراضي المراعي والغابات والمتنزهات الوطنية واستثمارها، ما يعزز التنمية المستدامة، ويسهم في تحقيق مستهدفات مبادرة السعودية الخضراء، وذلك انطلاقا من مهامه في وضع مبادرات وبرامج ومشروعات التنمية والغطاء النباتي ومكافحة التصحر، ومتابعة تنفيذها، وتطوير وحماية مناطق الغطاء النباتي بجميع بيئاته والموارد الوراثية النباتية، والعمل على زيادة نسبة الغطاء النباتي في جميع مناطق التنمية، وإدارة المشاتل والمعاشب وبنوك البذور العائدة للمركز، لإنتاج الشتلات للنباتات البرية والساحلية لدعم مبادرات تنمية الغطاء النباتي وحفظ الموارد الوراثية النباتية.
مخالفات وعقوبات «بالريال»
التخييم
500 للمرة الأولى
1000 للمرة الثانية
3000 للمرة الثالثة
ترك النفايات أو رميها في غير الأماكن المخصص
500 للمرة الأولى
1000 للمرة الثانية
2000 للمرة الثالثة
إشعال النار في غير الأماكن المخصصة لها
1000 للمرة الأولى
2000 للمرة الثانية
3000 للمرة الثالثة
دخول المركبات والسيارات في الفياض والروضات البرية المحمية
500 للمرة الأولى
1000 للمرة الثانية
2000 للمرة الثالثة
نقل أو بيع أو تخزين حطب محلي
5000 للمرة الأولى
1000 للمرة الثانية
16000 للمرة الثالثة
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