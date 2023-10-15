41 مئوية.. الدمام والصمان والحفر الأعلى حرارة بالمملكة والسودة الأدنى

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 15 أكتوبر 2023, 7:00 صباحاً

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن درجات الحرارة الكبرى والصغرى، اليوم الأحد، على بعض مدن المملكة؛ حيث سجّلت الدمام والصمان وحفر الباطن 41 مئوية، فيما سجّلت السودة أدنى درجة حرارة 12 مئوية. وأوضح المركز أن درجات الحرارة الكبرى المتوقعة اليوم، في الدمام والصمان وحفر الباطن 41 مئوية، فيما سجّلت الأحساء 40 درجة، وكل من مكة المكرّمة وبريدة والخرج والدهناء 39 درجة. وحول درجات الحرارة الصغرى، جاءت السودة في أدنى القائمة بـ 12 مئوية، تليها أبها 14 درجة، وطريف والقريات 16 مئوية، والباحة 17 درجة، وتبوك ونجران والطائف 18 درجة، ثم حائل والدوادمي 19 درجة. وسجّلت أبها والباحة والطائف والسودة أعلى نسبة رطوبة 90 %.

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