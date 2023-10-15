الصين تطلق قمرًا صناعيًّا جديدًا لمراقبة الأرض

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 15 أكتوبر 2023, 7:07 صباحاً

أطلقت الصين اليوم قمرًا صناعيًّا جديدًا يستهدف القيام بمجموعة متنوعة من المهام منها خدمات الكشف عن البيئات الجوية والبحرية والفضائية، والوقاية من الكوارث والتخفيف من آثارها، والتجارب العلمية. وذكرت وكالة "شينخوا" أنه تم إطلاق القمر الصناعي "يونهاي- 104" على متن صاروخ حامل من طراز "لونج مارش- 2دي"، وسرعان ما دخل المدار المحدد مسبقًا. وأوضحت أن عملية الإطلاق تمت من مركز جيوتشيوان لإطلاق الأقمار الصناعية شمال غربي الصين، والتي تمثل المهمة رقم 491 لسلسلة الصواريخ الحاملة من طراز "لونج مارش".

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