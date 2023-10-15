أمطار غزيرة وصواعق رعدية.. إنذار أحمر للأرصاد في مكة المكرّمة والباحة

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 15 أكتوبر 2023, 7:22 صباحاً

رفع المركز الوطني للأرصاد، اليوم الأحد، درجة الإنذار إلى اللون الأحمر في منطقتَي الباحة ومكة المكرّمة، متوقعاً هطول أمطار غزيرة. وأوضح المركز أن بداية فترة الإنذار الأحمر، من الساعة الـ1 ظهرًا إلى 9 مساءً في المنطقتين. وتوقّع أن تشهد تلك الفترة، بإذن الله، سقوط أمطار غزيرة، تتضمن تأثيرات مصاحبة من: رياح شديدة السرعة وشبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية وتساقط البرد وجريان السيول وصواعق رعدية. وتشمل الحالة في مكة المكرّمة محافظة الطائف، فيما تشمل في الباحة كلاً من الحجرة والمخواة وفرعة غامد الزناد وقلوة والباحة والعقيق والقرى والمندق وبلجرشي وبني حسن.

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