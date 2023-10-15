انت الان تتابع "الصحة": في هذه الحالات يُؤجل موعد التطعيم ضد الإنفلونزا الموسمية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 15 أكتوبر 2023, 7:34 صباحاً

كشفت وزارة الصحة عن الحالات التي يتم خلالها تأجيل موعد التطعيم ضد الإنفلونزا الموسمية. وأضافت الوزارة، رداً على استفسار إحدى المتابعات على حسابها في "إكس"، حول أخذ لقاح الإنفلونزا خلال فترة معاناتها من الزكام والحرارة، أنه يتم تأجيل موعد التطعيم لمَن يعاني ارتفاع درجة الحرارة أو وعكة صحية حادة لحين استقرار الحالة. وتابعت الوزارة، ينبغي إخبار الطبيب عند الشعور بأي حالة مرضية قبل تلقي التطعيم.

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