انت الان تتابع أندية سعودية تستهدف التعاقد مع "لاعب بالميراس" أرتور فيكتور كيمارايس بالموسم الجديد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 15 أكتوبر 2023, 7:38 صباحاً

كشف موقع "noticiasdomengao" عن اهتمام العديد من الأندية السعودية بالتعاقد مع المهاجم البرازيلي أرتور فيكتور كيمارايس، لاعب بالميراس البرازيلي خلال الموسم الجديد. ووفقًا لذات الموقع؛ فإن اللاعب البرازيلي قد يودع بالميراس قريبًا حيث إنه جذب أنظار الأندية السعودية لكسب خدماته خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة. وأشار الموقع إلى أنه على الرغم من اهتمام بعض الأندية السعودية بأرتور فيكتور خلال الأسابيع الأخيرة، إلا أنه لا يوجد عرض رسمي لضم اللاعب حتى الآن. ويلعب أرتور فيكتور كيمارايس البالغ من العمر 25 عامًا لنادي بالميراس البرازيلي منذ مارس الماضي، قادمًا من ريد بول براغانتينو مقابل 45 مليون ريال برازيلي تقريبًا.

كانت هذه تفاصيل خبر أندية سعودية تستهدف التعاقد مع "لاعب بالميراس" أرتور فيكتور كيمارايس بالموسم الجديد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.